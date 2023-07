Mercato : Surprise, le PSG veut dépouiller la Ligue 1

Thibault Morlain

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG n'a eu de cesse de dépenser des dizaines et des centaines de millions d'euros pour son recrutement. Pour autant, le club de la capitale n'a pas forcément eu pour habitude d'aller se servir en Ligue 1 pour renforcer son effectif. Voilà que cette tendance pourrait changer dès cet été pour le PSG.

Avec déjà 6 recrues au compteur, le PSG va prochainement en ajouter une 7ème avec Xavi Simons, de retour du PSV Eindhoven. Mais voilà que la liste devrait encore s'allonger pour le club de la capitale. En effet, Luis Campos n'en a clairement pas terminé avec le mercato du PSG. Il y a encore des secteurs à renforcer dans l'effectif de Luis Enrique. Pour cela, Paris scrute dans toute l'Europe, mais aussi et surtout en Ligue 1, ce qui change de d'habitude alors que le championnat de France est souvent délaissé.

Après les insultes, le patron du PSG va s'expliquer avec la mère de Mbappé https://t.co/R7f7cpv6I5 pic.twitter.com/x1gnLgMTZG — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

L'OL pillé par le PSG ?

Au PSG, on voudrait notamment aller se servir à l'OL et récupérer les cracks des Gones. Depuis l'hiver dernier, on annonce un intérêt du club de la capitale pour Rayan Cherki. Cela serait toujours d'actualité. Mais désormais, un autre joueur de Laurent Blanc intéresse le PSG et Luis Enrique : Bradley Barcola. Révélation de la saison dernière à Lyon, l'ailier fait partie des principales options parisiennes pour le couloir droit. Et comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG a fait une première offre pour Barcola, refusée toutefois par l'OL.

Le LOSC et Montpellier surveillés

D'autres talents de la Ligue 1 intéresseraient également le PSG. Certains regards se tourneraient alors vers le nord de la France. Alors que le club de la capitale se sépare d'El Chadaille Bitshiabu, qui rejoint le RB Leipzig, Leny Yoro, le prometteur défenseur central du LOSC de seulement 17 ans, plairait à Paris. Et si on descend beaucoup plus au sud, à Montpellier, c'est Elye Wahi qui a été annoncé dans le viseur des champions de France. Auteur d'une saison remarquable avec le MHSC, l'attaquant de 20 ans aurait vu Antero Henrique, toujours très proche du PSG, prendre des renseignements à son sujet.