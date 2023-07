Luis Enrique - PSG : Il annonce une révolution en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du PSG il y a désormais quelques semaines, Luis Enrique a annoncé la couleur concernant ses intentions avec le club de la capitale. De bon augure pour Daniel Riolo qui croit enfin à une véritable révolution à Paris et à une remise en question du statut de certains cadres.

C’est officiel depuis quelques semaines. Après une saison plus que poussive, Christophe Galtier a été invité à quitter le PSG. Demis de ses fonctions, le natif de Marseille a rapidement été remplacé par Luis Enrique. Vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone et finaliste de l’Euro avec la sélection espagnole, l’Asturien débarque à Paris avec un tout autre CV que celui de Christophe Galtier. Une excellente nouvelle pour Daniel Riolo qui espère enfin voir un entraîneur imposer des règles strictes au sein du vestiaire du PSG.



«J’ai envie d’être un peu optimiste»

« J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

Marquinhos et Verratti en danger ?