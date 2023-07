Enrique - Guardiola : L’annonce fracassante sur le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. Un entraîneur respecté aux idées de jeu claires comme de l’eau de roche. Pour Kevin Diaz, si le PSG se plantait avec Luis Enrique, le club pourrait fermer boutique.

Le 5 juillet dernier, tout juste une année après avoir nommé Christophe Galtier successeur de Mauricio Pochettino, le PSG annonçait le remplaçant du Français à la tête de l’effectif de l’équipe première. Un entraîneur qui est la cause d’un cauchemar éveillé du PSG le 8 mars 2017 avec la célèbre remontada concédée au Camp Nou face au FC Barcelone (6-1) : Luis Enrique.

«Je l’ai dit, j'ai vraiment hâte de commencer»

Ayant fait de la MSN (Messi, Suarez et Neymar) une force d’attaque incroyable au FC Barcelone et après avoir séduit avec la sélection espagnole, Luis Enrique débarque à Paris avec l’envie de très bien faire et rapidement comme révélé par le principal intéressé aux médias du PSG la semaine dernière. « Je suis très heureux, très fier et impatient de commencer. Tout est nouveau et quand c'est nouveau, c'est comme si vous sortiez de votre zone de confort. Mais je suis motivé parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes avec lesquelles il faut cohabiter, une nouvelle équipe. Beaucoup de nouvelles choses, mais tout cela est très positif et comme je l’ai dit, j'ai vraiment hâte de commencer ».

Viré par le PSG, Luis Enrique lui fait un cadeau https://t.co/dgB0EFVaBh pic.twitter.com/o3lxksom7I — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

«Si Luis Enrique n’y arrive pas, je pense qu’ils peuvent mettre la clé sous la porte»