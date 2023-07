Ejecté de l’OM, Payet peut toucher le jackpot

Hugo Chirossel

Alors qu’il lui restait un an de contrat, Dimitri Payet ne sera plus un joueur de l’OM la saison prochaine. Pablo Longoria a annoncé la nouvelle vendredi à l’occasion d’une conférence de presse surprise. Reste à savoir quelle est désormais la suite pour le Réunionnais, qui a confié son envie de continuer à jouer. Dans cette optique, plusieurs clubs se seraient déjà manifestés.

Entre l’OM et Dimitri Payet, c’est terminé. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue vendredi en début d’après-midi, Pablo Longoria a annoncé la fin de leur aventure commune. Le Réunionnais âgé de 36 ans n’ira donc pas au bout de son contrat, qui courait jusqu’en juin 2024. Une décision qui a bouleversé les plans de Dimitri Payet, qui se voyait disputer encore une saison à l’OM, avant de peut-être mettre un terme à sa carrière de joueur.

L’Arabie Saoudite est déjà passé à l’action pour Payet

L’ancien joueur de West Ham veut continuer à jouer, comme il l’a confié lors de cette conférence de presse : « J'aimerais continuer à jouer. Je sors d'une saison très difficile en termes de temps de jeu. Je veux retrouver du plaisir sur un terrain . » D’après les informations de Foot Mercato , Dimitri Payet a déjà une offre sur la table provenant de l’Arabie Saoudite. En effet, un club saoudien, dont l’identité n’a pas été dévoilée, lui aurait proposé un contrat de deux ans, avec un salaire de 6M€ à la clé.

L’Olympiakos et des clubs turcs également sur le coup