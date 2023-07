L’OM est en feu, un transfert surprise se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato de l'OM a eu du mal à démarrer. Mais l'été de Pablo Longoria semble enfin lancer. Le président du club marseillais a déjà bouclé trois signatures, et une quatrième est espérée dans les prochains jours. Un défenseur central serait recherché sur le marché et une nouvelle piste aurait été activée.

Depuis le 10 juin, date d'ouverture du mercato, l'OM n'a dépensé que 21M€, mais mis la main sur trois recrues, et pas des moindres. Ces derniers jours, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont rejoint les rangs marseillais. Trois joueurs passés par le championnat espagnol et prêts à se fondre dans le groupe de Marcelino.

Un défenseur central est recherché

Le recrutement de Pablo Longoria est loin d'être terminé. Le président de l'OM travaillerait sur l'arrivée d'un défenseur central. Le profil de Romain Saïss a été exploré, mais l'international marocain serait sur le point de s'engager avec Al-Sadd en Arabie Saoudite.

Un ancien du championnat de France visé