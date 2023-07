Mercato : Après Aubameyang, l’OM a trouvé son nouvel attaquant

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le mercato de l’OM a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Du côté des arrivées, le club olympien a officialisé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat par Chelsea. La direction marseillaise vient de réaliser un gros coup mais elle ne compte pas s’arrêter là : Dan Ndoye, l’attaquant de Bâle, serait également courtisé.

L’OM a annoncé ce vendredi la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec l’avenir très incertain d’Alexis Sanchez qui n’a toujours pas prolongé son contrat, Pablo Longoria se devait de se renforcer en attaque. Au sortir d’une saison compliquée avec Chelsea, Aubameyang a finalement été libéré de son contrat par les Blues . L’international gabonais s’est engagé avec l’OM pour trois saisons et fait donc son grand retour en Ligue 1, dix ans après son départ de l’ASSE.

Aubameyang s’adresse déjà aux supporters

« Salut la Team OM, c'est Auba. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu'il représente. Comme vous avez pu le voir dans ma story, je me suis déjà mis dans l'ambiance. Je viens d'arriver en Allemagne pour retrouver l'équipe. On va bosser fort et j'ai hâte de vous retrouver à Marseille », a lâché Pierre-Emerick Aubameyang juste après l’officialisation de son arrivée à l’OM.

Mercato : Il a tranché, il veut rejoindre l’OM ! https://t.co/5NfcDk3tAq pic.twitter.com/YN5yCoR1F2 — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Un autre attaquant en approche ?