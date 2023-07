Mercato : Aubameyang interpelle déjà les supporters de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En discussions avec l’OM depuis une semaine, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec le club olympien ce vendredi. L’international gabonais signe pour trois saisons à Marseille, lui qui venait d’être libéré de son contrat par Chelsea. Le buteur de 34 ans a envoyé un premier message aux supporters marseillais.

C’est désormais officiel, Pierre-Emerick Aubemeyang s’est engagé avec l’OM. La rumeur avait été lancée la semaine dernière, elle a rapidement été confirmée par la presse française. Le club olympien a négocié rapidement et est parvenu à trouver un accord avec Chelsea pour que le Gabonais soit libéré de son contrat.

Aubameyang signe pour trois ans

Résultat, Pierre-Emerick Aubameyang, qui sort d’une saison délicate avec les Blues , vient de signer pour les trois prochaines saisons à l’OM. Une recrue de taille pour Marseille qui est très mal engagé dans le dossier Alexis Sanchez.

🗣️ #TeamOM ! @Auba a un message pour vous ! 🤳💙 pic.twitter.com/FkkRQOElPJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

«Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot»