Le gros coup mercato de l’OM est connu, c’est une tradition

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang s'est mis d’accord avec l’OM sur un contrat de deux ou trois saisons. Après le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone et Chelsea, Aubameyang va retrouver la Ligue 1 où il s’était révélé à l’ASSE dix ans après son départ. L’occasion de faire un tour d’horizon sur les retours dans l’hexagone de certains grands attaquants de l’histoire du championnat de France.

Ce vendredi à 14h, Pablo Longoria sera présent en conférence de presse au Vélodrome. Et sauf énorme revirement de situation, ce devrait être pour annoncer l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, le président de l’OM est parvenu à tomber d’accord avec le clan Aubameyang pour qu’il vienne renforcer les rangs de l’effectif de Marcelino après une saison délicate sportivement parlant à Chelsea. Dix ans après son départ de l’ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang ferait donc son retour en Ligue 1, mais à l’OM. Il n’est pas le seul grand attaquant à avoir fait son come-back de la sorte en hexagone.

Il l’annonce «une top star» va débarquer à l’OM https://t.co/4GbU31cfAH pic.twitter.com/3wsCVPwoTE — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Raymond Kopa, le précurseur

Après sept années passées dans le championnat de France à Angers puis au Stade de Reims, deux ans en deuxième division au SCO et cinq saisons dans l’élite chez les Rémois, Raymond Kopa signait au Real Madrid en 1956. Après avoir échoué en finale de Ligue des champions face aux Merengue, Kopa prenait la décision de rejoindre son bourreau. Un choix gagnant puisqu’il est par la suite parvenu à rafler trois Ligues des champions avec le Real Madrid. En 1959, Raymond Kopa décidait d’effectuer un retour aux sources au Stade de Reims pour 10 saisons supplémentaires avant de mettre un terme à sa carrière.

Jean-Pierre Papin, de Marseille à Bordeaux

Ballon d’or en 1991, Jean-Pierre Papin a suivi l’exemple de son aîné Raymond Kopa en quittant le football français pour vivre une expérience à l’étranger. Ce fut en effet le choix qu’il effectuait à l’été 1992 en quittant l’OM pour le Milan AC. Ironie du sort, dès sa première saison chez les Rossoneri , Papin atteignait la finale de la Ligue des champions… face à l’OM et s’est incliné. Après deux années en Lombardie à Milan et deux autres saisons en Bavière au Bayern Munich, Jean-Pierre Papin retrouvait le championnat de France en 1996 aux Girondins de Bordeaux.

«Mister George» Weah, du PSG à Marseille

Depuis le début des années 2000, ils ont été nombreux à voyager entre Paris et Marseille. Rivaux historiques, le PSG et l’OM ont été représentés par des joueurs ayant évolué chez le rival. Et ce fut notamment le cas de George Weah. Véritable icône du PSG où il est resté trois saisons avant d’aller briller au Milan AC le temps de cinq années, George Weah peinait à confirmer au terme de son passage en Lombardie. Résultat, Après deux passages express à Chelsea et Manchester City en 2000, le Ballon d’or 1995 signait son grand retour à l’OM en 2000, l’espace d’une saison. Un retour marquant dans le championnat de France.

Sonny Anderson, d’un Olympique à un autre

A l’OL, Sonny Anderson est une véritable légende vivante du club rhodanien. Et pour cause, le Brésilien y a passé quatre saisons et était l’artisan de l’hégémonie lyonnaise des années 2000 en posant les bases d’un effectif qui a tout raflé sur son passage. Et pourtant, Sonny Anderson a défendu les couleurs d’un autre olympique. Passé à l’OL entre 1999 et 2003, Anderson a arboré la tunique de l’OM entre 1993 et 1994 avant de briller sur Le Rocher de l’AS Monaco jusqu’en 1997. Le retour d’Anderson en Ligue 1 après le FC Barcelone a fait grand bruit… et pour cause.

Nicolas Anelka, la revanche

Qualifié de plus grand espoir de sa génération à l’INF Clairefontaine par Thierry Henry en personne, Nicolas Anelka n’a pas vécu les débuts qu’il espérait au PSG. De quoi le pousser à aller briller à l’étranger et c’est ce qu’il a fait à Arsenal où en l’espace de deux saisons et demi, il a raflé la Premier League, la Coupe d’Angleterre et le Community Shield avant de s’envoler au Real Madrid et de mettre la main sur la Ligue des champions. Trois ans après son départ du PSG, Anelka y revenait en rockstar.

Djibril Cissé, le globe-trotter au double retour en France

Lancé par Guy Roux à l’AJ Auxerre à la fin des années 90, Djibril Cissé a marqué les esprits jusqu’à son départ en fanfare à Liverpool en 2004. Néanmoins, l’histoire entre Cissé et le football français ne s’est pas arrêté là puisqu’il a effectué un premier retour en Ligue 1 sous la forme d’un prêt à l’OM en 2006 avant d’y être définitivement transféré. Parti par la suite à Sunderland, Cissé a voyagé en Grèce en Italie, au Qatar et en Russie avant de revenir une deuxième fois en France à Bastia.

Bafétimbi Gomis, de l’OL à l’OM de McCourt

Bafétimbi Gomis est clairement un habitué de la Ligue 1. La panthère a fait les beaux jours de l’ASSE pendant sept saisons avant de s’envoler chez l’ennemi territorial qu’est l’OL pendant cinq années. Par la suite, l’ex-international français a goûté à la Premier League à Swansea et a fini par retrouver l’OM sous la forme d’un prêt de 2016 à 2017 au tout début de l’ère Frank McCourt.

Lacazette, le retour à la maison

Alexandre Lacazette est un Lyonnais pur souche. Né à Lyon, et formé à l’OL, Lacazette a tout connu au sein du club rhodanien. La réserve, l’équipe une, le brassard de capitaine et les sélections en équipe de France. Parti pour Arsenal en 2017 pour cinq ans, Lacazette a signé son grand retour à l’OL l’été dernier et a terminé deuxième meilleur buteur du championnat avec 27 buts derrière les 29 de Kylian Mbappé.



Un retour réussi sur lequel Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien s’inspirer pour le sien à l’OM… En outre, des grands noms comme Fernando Morientes (AS Monaco - OM), Christophe Dugarry (Girondins de Bordeaux - OM) et Wissam Ben Yedder (Toulouse - AS Monaco) ont également effectué leurs retours en France.