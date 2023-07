Le PSG peut sauver une star de son calvaire

Arnaud De Kanel

Le PSG a bien démarré son mercato mais peine à se trouver une recrue référence en attaque. De son côté, Luis Enrique aimerait attirer un certain Joao Felix. Cela tombe plutôt bien car l'attaquant portugais est en plein calvaire à l'Atletico Madrid.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour, le PSG continue de chercher la perle rare sur le marché des transferts. En attaque, le club de la capitale doit pallier au départ d'un certain Lionel Messi. C'est pour cela que Luis Campos veut recruter Bernardo Silva comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Le conseiller sportif portugais pourrait également utiliser à nouveau son réseau pour sauver une star du ballon rond.

Le calvaire de Felix à Madrid

Recruté à prix d'or en provenance du Benfica, Joao Felix ne s'est toujours pas imposé avec l'Atletico Madrid. Pour son retour de vacances, il s'est même embrouillé avec son coach Diego Simeone avant d'avoir un échange musclé avec Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros . Le divorce est consommé entre toutes les parties puisque les supporters y sont également allés de leur grain de sel en dégradant la plaque à son effigie devant le Wanda Metropolitano. « La capacité de ce garçon à s'automutiler est énorme. Toutes ces images aujourd'hui nuisent à son image. Au lieu de venir avec humilité pour essayer de gagner Cholo, il gesticule, il se met en colère publiquement.... En interne, la situation est tendue et cassée. Simeone ne veut pas de lui dans le vestiaire parce qu'il pense que cette étape est terminée et qu'il n'y a pas moyen de le faire revenir. Ce que l'Atleti doit faire, c'est assumer qu'il va perdre beaucoup d'argent pour Joao Felix, et le plus tôt il l'assumera, le mieux ce sera », confie notamment Julio Pulido au sujet de Joao Felix. Le PSG suit attentivement cette situation.

Le PSG prêt à la récupérer ?