Mbappé puni par le PSG, le Real Madrid est choqué

Jean de Teyssière

Le séisme concernant Kylian Mbappé s'est ressenti sur tout le globe. Y compris à Los Angeles, où le Real Madrid a atterri pour y disputer sa tournée américaine. Le Bondynois s'est entraîné avec les indésirables samedi au Campus PSG et n'a pas semblé tant touché que cela lorsqu'il est sorti de sa voiture pour signer des autographes aux enfants fous de joie. En revanche, du côté madrilène, l'attitude du PSG a choqué.

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé au PSG son désir de partir librement en juin 2024, et donc de ne pas activer la clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025, la situation n'a fait que s'envenimer. Entre les déclarations publiques de Nasser al-Khelaïfi le 5 juillet dernier, martelant que si son numéro 7 ne prolongeait pas, il serait vendu et la décision, vendredi, ne se passer de lui pour la tournée asiatique, Mbappé doit sentir le vent souffler...

Mbappé mis de côté par le PSG

La déflagration a eu lieu vendredi soir, lorsque la presse française, relayée toute de suite par les autres médias, annonçait que Kylian Mbappé avait été écarté du groupe de Luis Enrique qui partait au Japon et en Corée du Sud pour y disputer une tournée. Alors que le Bondynois avait pris part au match amical remporté face au Havre (2-0), et durant lequel il avait même inscrit un but, la situation semblait (un tout petit peu) s'apaiser. Force est de constater que le PSG ne comptait pas se laisser faire et avait décidé de durcir le ton.

Le Real Madrid choqué