Mercato : Le PSG le pousse dehors, où va aller Kylian Mbappé ?

Le divorce semble consommé entre Kylian Mbappé et le PSG, qui a décidé de ne pas convoquer son numéro 7 pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. La formation parisienne attend désormais des offres pour céder le capitaine de l’équipe de France, et plusieurs clubs seraient intéressés. Mais selon vous, l’un d’eux parviendra-t-il à ses fins ?

Le feuilleton Mbappé a connu un nouvel épisode pour le moins agité ces dernières heures. Alors qu’il venait de disputer le premier match de préparation du PSG face au Havre (2-0) vendredi, l’international français a été informé qu’il ne serait pas du voyage au Japon et en Corée du Sud pour la tournée estivale du club. Nasser Al-Khelaïfi met ici sa menace à exécution, lui qui avait fixé un ultimatum à sa star au début du mois en lui laissant deux options, étendre son bail ou s’en aller dès cet été.

Le PSG à l'écoute des offres pour Mbappé

Depuis, Kylian Mbappé n’avait pas revu sa position, désirant toujours poursuivre son aventure au PSG sans pour autant prolonger, de quoi lui permettre de partir libre en 2024. Les dirigeants parisiens ont donc contre-attaqué, plaçant leur star sur la liste des transferts et dans le fameux « loft » des indésirables. Le PSG est aujourd’hui à l’écoute de toutes les offres, prêt à entrer en négociation après le 31 juillet.

Premier League, Arabie saoudite, Real Madrid… Les pistes sont nombreuses