Mbappé : Le PSG part au clash, le vestiaire hallucine

Alors que Kylian Mbappé campe sur ses positions, désireux de rester dans la capitale sans pour autant prolonger son contrat expirant en 2024, le PSG a décidé de ne pas convoquer sa star pour la tournée estivale au Japon. Un moyen de lui mettre la pression à l’approche du début de saison. La décision a surpris les supporters parisiens, mais également certains joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi n’entend pas assister au départ libre de Kylian Mbappé sans réagir. Alors que l’attaquant des Bleus ne désire pas prolonger son contrat expirant en 2024 afin de rester maître de son destin, le PSG a mis ses menaces à exécution en décidant de ne pas convoquer le numéro 7 pour la tournée au Japon et en Corée du Sud.

Le PSG laisse deux options à son joueur

Le Paris Saint-Germain envoie ainsi un message fort à Kylian Mbappé, placé sur la liste des transferts s'il ne revoit pas sa position. Pour l’heure, celui-ci semble toujours décidé à rester au PSG sans pour autant renouveler son bail, de quoi lui permettre de partir libre dans un an.

Des joueurs choqués par la mise à l’écart de Mbappé