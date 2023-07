PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c'est terminé. C'est en tout cas l'avis du Real Madrid, qui observe attentivement la situation. Initialement, le club espagnol avait prévu de recruter le joueur français en juillet 2024, mais la position du PSG vient relancer ce dossier, qui devrait se décanter durant le mois d'août.

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé ne prendra pas part à la préparation de son club. Mis à l'écart par sa direction, le joueur va s'entraîner avec les lofteurs. Jusqu'à son transfert ? C'est en tout cas la volonté du Qatar, qui n'a pas l'intention de le voir partir libre l'année prochaine.

Mbappé doit quitter le PSG, la France est accusée https://t.co/r2ssH8hPRf pic.twitter.com/LifScDy79p — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Pour le Real Madrid, c'est terminé entre Mbappé et le PSG

Selon les informations de la Cadena COPE , le Real Madrid est convaincu que l'histoire parisienne du PSG touche à sa fin. Reste à savoir si le club espagnol décidera de passer à l'action dans ce dossier. Selon Fred Hermel, la formation merengue devrait, vraisemblablement, attendre la fin du mois d'août avant de bouger dans ce dossier Mbappé. Une chose est sûre, le Real Madrid n'a pas l'intention de dépenser 200M€.

« Le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable »