Mbappé : Séisme au PSG, le plan du Real Madrid dévoilé

Jean de Teyssière

Ce week-end a été marqué par l'actualité autour du PSG et de son numéro 7 : Kylian Mbappé. La décision du PSG de ne pas le sélectionner pour la tournée asiatique et de le faire rester à Paris avec les indésirables a surpris bon nombre de personnes, y compris le Real Madrid, qui suit le feuilleton en sous-marin depuis le début de l'été. Malgré ce séisme, le club madrilène ne devrait pas s'activer et compte toujours faire signer Mbappé librement l'été prochain.

Kylian Mbappé s'est donc retrouvé samedi à Poissy, avec les indésirables, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo et Leandro Paredes. Une situation qui peut sembler être totalement ubuesque au vu de la stature de Kylian Mbappé même si pour certains, l'argument du « aucun joueur n'est plus grand que l'institution PSG » prend enfin son sens, trois mois après la suspension de Lionel Messi suite à une absence à l'entraînement. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG se retrouve de plus en plus dans une impasse...

Le Real Madrid choqué par la nouvelle

La nouvelle, apparue comme un séisme, a choqué jusqu'à Los Angeles, où le Real Madrid est arrivé récemment pour y disputer une tournée américaine face au Milan AC, le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United. D'après L'Équipe , dans les bureaux de Valdebebas, le siège madrilène, la nouvelle a surpris beaucoup de monde. De quoi laisser présager une offensive ?

Mbappé - PSG : Un incroyable bras de fer juridique prend forme https://t.co/3onW8rOvRt pic.twitter.com/12rnIys9jt — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le Real Madrid ne bougera pas cet été