EXCLU - Mercato : L’OL et Rennes se positionnent pour Tiémoué Bakayoko

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Libre de tout contrat, Tiémoué Bakayoko est une proie courtisée du mercato estival. Et notamment en France, où deux clubs songent à son profil. Selon nos sources, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ont récemment pris des renseignements. Voici nos éléments sur le dossier.

Sa longue aventure avec Chelsea a pris fin le 30 juin dernier. A présent, Tiémoué Bakayoko est libre de tout contrat et peut s’engager dans le club de son choix. S’il prend le temps d’étudier les différentes propositions, le milieu de terrain de 28 ans semble avoir l’embarras du choix. Son profil intéresse un peu partout en Europe. En France, deux clubs viennent de se positionner auprès de ses représentants.

Rennes, si Majer s’en va

Selon nos informations, dans le dossier Bakayoko, on retrouve le Stade Rennais. L’expérience du joueur plaît au staff breton, tout comme le fait qu’il soit libre. Une opportunité de marché étudiée par Florian Maurice et Bruno Genesio. Mais pour que la piste Bakayoko puisse prendre de l’ampleur, il faut que le dossier Majer évolue. En effet, Rennes souhaite d’abord finaliser la possible vente de Lovro Majer pour envisager un recrutement. Sur les tablettes de clubs prestigieux, comme le Real Madrid, l’Atletico de Madrid et plus récemment Wolfsbourg, qui a même transmis une offre de transfert, le Croate est clairement sur le départ.

L’OL pense à Bakayoko

Outre Rennes, c’est l’Olympique Lyonnais qui est aujourd’hui positionné sur Tiémoué Bakayoko. Ces dernières semaines, la stratégie du club connaît quelques remous en interne. Malgré l’arrivée de John Textor, il semble que les Gones n’aient pas de grandes largeurs financières pour pouvoir se montrer aussi ambitieux qu’annoncé. Preuve en est dans le dossier Bradley Barcola. Attaqué par le PSG, l’OL a d’abord repoussé fermement l’approche parisienne. Mais progressivement, les Gones ouvrent la porte à une vente. Le deal permettrait en effet à Lyon de respirer financièrement. Une donnée économique qui entre également en ligne de compte pour Tiémoué Bakayoko. S’il est libre de tout contrat, il faut encore pouvoir payer son salaire. A voir si l’OL peut se le permettre.