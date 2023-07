Un joueur débarque au PSG, il annonce déjà du lourd

Arnaud De Kanel

Avant de s’attaquer à Ousmane Dembélé, le PSG a avancé ses pions pour son attaque en recrutant Marco Asensio. Tout juste arrivé dans la capitale, l’ancien joueur du Real Madrid voit les choses en grand avec son nouveau club

Le PSG compte déjà sept recrues estivales et Marco Asensio en fait partie. Véritable joker de luxe du Real Madrid pendant des années, l'attaquant espagnol a décidé d'explorer d'autres horizons cet été. Le PSG n'a pas eu à débourser un seul centime car le Majorquin de naissance était libre de tout contrat. Il se tient prêt à relever les plus grands défis avec le club de la capitale.

«Mes premières impressions sont très bonnes»

Dans un premier temps, Marco Asensio s'est dit totalement impressionné par les infrastructures que possèdent le PSG. « Mes premières impressions sont très bonnes. Les installations du PSG sont incroyables. Tout le club m’a super bien accueilli, tous les joueurs, l’équipe technique. J’ai de très bonnes sensations et j’ai très envie de continuer à découvrir le club, mes coéquipiers », a-t-il confié à RMC Sport . Et d'expliquer les raison qui l'ont poussé à signer en faveur du PSG. « Avant tout pour le projet et l’ambition. Celle de créer une équipe. Je suis dans un moment de ma carrière qui est vraiment très bon. Je devais prendre une décision, et je voulais faire un pas en avant. Et je crois que ce club est le club parfait pour faire tout ça et pour gagner tous les trophées. » L'homme aux trois Ligue des champions se verrait bien en remporter une quatrième mais avec le club de la capitale cette fois ci.

Asensio veut remporter la Ligue des champions