L’Arabie Saoudite s’attaque au PSG, un gros transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'Arabie Saoudite dynamite le mercato cet été, Al-Hilal aurait tenté une offensive auprès du PSG pour Marco Verratti. En vain pour le moment, la direction parisienne étant très exigeante pour ce transfert. Et c'est bien un autre club saoudien qui pourrait en profiter.

Six mois après avoir réussi à convaincre Cristiano Ronaldo de sauter le pas, l'Arabie Saoudite continue sa moisson de stars et réalise un mercato hallucinant. Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino ou encore Riyad Mahrez ont ainsi rejoint la Saudi Pro League cet été. Une liste loin d'être exhaustive. Et surtout loin d'être terminée.

Mbappé - Verratti : Le PSG prépare deux transferts historiques https://t.co/L9o6eOYsRe pic.twitter.com/pdZKZ75Oh0 — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Le PSG refuse 30M€ d'Al-Hilal pour Verratti

Et pour cause, les clubs saoudiens poursuivent leur mercato et regardent notamment du côté du PSG. Après avoir tenté de faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire, en offrant 300M€ aux Parisiens, Al-Hilal s'est également renseigné sur Marco Verratti. Mais cette fois-ci, le PSG a repoussé l'offre de 30M€ et attendant bien plus pour céder son milieu de terrain italien qui a récemment prolongé jusqu'en 2026.

Al-Ahli également dans le coup ?