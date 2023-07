Nouvel indice colossal, une star arrive au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le temps presse pour le transfert d'Ousmane Dembélé. En effet, sa clause libératoire fixée à 50M€ expire ce lundi à 23h59, et le PSG espère bien en profiter. Pour cela, il va falloir aller très vite. Et cela tombe bien puisque Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, aurait appelé La Liga afin de boucler ce transfert

Le feuilleton Dembélé affole le mercato ces dernières heures. Il faut dire que le PSG tente déjà de compenser l'éventuel départ de Kylian Mbappé et souhaite profiter de l'opportunité qui se présente avec l'ancien Rennais dont la clause libératoire est fixée à 50M€ jusqu'à 23h59 ce lundi.

Moussa Sissoko appelle La Liga pour la clause de Dembélé

Et visiblement, l'entourage d'Ousmane Dembélé souhaite également accélérer la procédure. Selon les informations de Jijantes FC , Moussa Sissoko, l'agent de l'international français, aurait ainsi passer un coup de téléphone à La Liga afin de boucler le transfert de son joueur le plus rapidement possible. L'objectif est de prévenir la ligue espagnole que la clause libératoire d'Ousmane Dembélé pourrait être levée.

Un transfert bouclé avant minuit ?

Pour cela, il va falloir faire vite. En effet, la clause de 50M€ inscrite dans le contrat d'Ousmane Dembélé expire à 23h59 ce lundi avant de passer à 100M€ à partir de mardi. Les prochaines heures dans ce dossier s'annonce donc cruciale autant pour le PSG, que pour le joueur et son agent qui se partageraient la moitié du montant de la clause.