Le PSG rêve d’un attaquant, un transfert historique prend forme

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs semaines que le PSG se cherche activement un buteur. Dernièrement, la piste la plus chaude selon différentes sources serait celle menant à Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort ferait figure de priorité en cas d'échec des négociations avec Harry Kane. L'Anglais est en instance de départ au Bayern Munich, et le club allemand pourrait bien faire une offre historique à Tottenham, pour s'offrir les services de l'attaquant.

Le PSG se trouve actuellement au Japon dans le cadre de sa tournée estivale de préparation. C'est l'occasion pour les Parisiens de se tester lors de matches amicaux afin de monter en puissance avant la reprise de la Ligue 1. Ce mardi 1er août, les partenaires de Marquinhos se sont frottés à l'Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Malheureusement pour les coéquipiers du Brésilien, cela s'est mal passé pour eux, puisqu'ils ont concédé une défaite dans les dernières minutes, sur le score de deux buts à un.

Le PSG veut recruter en attaque

Au cours de ce match, le PSG manquait d'un véritable attaquant de pointe, capable de conclure les occasions de but, et de mettre un certain poids dans la surface. Marco Asensio qui est plutôt un joueur de côté a été utilisé dans cette position par Luis Enrique, avant qu’Hugo Ekitike n'entre à son tour en seconde période. Mais Paris ne compte pas trouver la solution dans son effectif, puisque Luis Campos essaye de mettre la main sur la perle rare lors de ce mercato. Le Portugais veut attirer Harry Kane, mais le buteur anglais semble promis au Bayern Munich.

Dembélé - PSG : La folle révélation à 27M€ https://t.co/LxQuodmF8L pic.twitter.com/uMIAFbCEbJ — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Le Bayern va faire une folie pour Harry Kane