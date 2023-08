Le PSG prépare un riposte virulente pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Le feuilleton entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé a à nouveau basculé ces dernières heures puisque le président du club, Nasser al-Khelaïfi avait donné jusqu'au 31 juillet à son numéro 7 pour prolonger. Ce qui n'a pas été le cas. Le PSG pense que son joueur a déjà un accord avec le Real Madrid et préparerait même une plainte contre le club madrilène.

Le PSG et Kylian Mbappé démarrent une nouvelle phase de leur bras de fer. Le crack de Bondy avait jusqu'au 31 juillet pour activer sa clause de prolongation jusqu'en 2025, ce qu'il n'a pas fait. Le champion du monde 2018 est donc plus que jamais sur la liste des transferts et cette situation agace le PSG qui pense avoir suffisamment de preuves pour contre-attaquer.

Mbappé et le Real Madrid : déjà un accord ?

Et si Kylian Mbappé et le Real Madrid s'était déjà mis d'accord ? Selon Marca , le PSG a plusieurs preuves que son joueur a déjà conclu un contrat avec le club madrilène. D'une part, le fait qu'il ait envoyé une lettre pour informer le PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat, alors qu'il n'avait pas besoin juridiquement de le faire. D'autre part, après l'ultimatum du PSG envers Mbappé pour qu'il prolonge avant le 1er août, ce dernier n'a activé cette clause. Enfin, parce que Mbappé, qui pouvait bénéficier d'un pont d'or de la part de l'Arabie saoudite avant d'aller au Real Madrid libre en juin 2024, a décidé de refuser cette offre.

Le PSG prépare une plainte auprès de la FIFA