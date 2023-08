PSG : Luis Enrique a trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant qu'Ousmane Dembélé ne s'engage définitivement avec le PSG. L'ailier du FC Barcelone va signer un contrat de cinq ans avec le club de la capitale qui déboursera au total 50M€ pour recruter le champion du monde 2018. Luis Enrique verrait en lui le successeur de Kylian Mbappé.

Le feuilleton Mbappé mobilise l'attention du côté du PSG. Il faut dire que l'issue de ce dossier va avoir un impact majeur sur la suite du mercato du club parisien qui va devoir, en cas de départ, gérer la succession de son attaquant vedette. Un chantier colossal qui semble toutefois en passe d'être réglé prochainement avec la signature d'Ousmane Dembélé.

Panique au PSG, Dembélé se fait interpeller pour son transfert https://t.co/PxbAK2OOvo pic.twitter.com/oYKzv0Fuq0 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Dembélé au PSG pour remplacer Mbappé ?

Et pour cause, selon les informations de Sky Sports , l'ailier du FC Barcelone est bien vu comme le successeur de Kylian Mbappé par Luis Enrique et la direction du PSG. L'international français va débarquer pour environ 50M€ à Paris d'ici la fin de la semaine. Son transfert ne fait plus aucun doute puisque même Xavi a confirmé qu'Ousmane Dembélé avait réclamé son transfert au PSG.

Xavi confirme le transfert de Dembélé