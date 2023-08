PSG : En pleine tourmente, Mbappé lâche un magnifique message

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG poursuit sa tournée asiatique pour préparer la saison prochaine, Kylian Mbappé s'entraine toujours du côté de Poissy. Malgré le flou autour de son avenir, la superstar française a pris le temps d'adresser un message de remerciements à la légende Gianluigi Buffon. Le gardien italien a annoncé ce mercredi qu'il prenait sa retraite.

Kylian Mbappé n'en finit plus de faire l'actualité. Bien que la superstar française soit à des milliers de kilomètres du groupe de Luis Enrique, elle ne se prive pas pour faire passer quelques messages. Gianluigi Buffon, fraîchement retraité, a reçu un hommage digne de ce nom de la part du capitaine des Bleus.

«Des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie»

Ce mercredi, une légende incontestée du football a décidé de raccrocher les crampons en la personne de Gianluigi Buffon. À 45 ans le portier italien a choisi de dire stop. Sur Twitter, Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à son ancien coéquipier au PSG lors de la saison 2018/2019 : « Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout MERCI » . Un message que devrait apprécier Gianluigi Buffon qui risque bien d'être inondé de ce genre d'hommage dans les prochaines heures.

Mbappé toujours à l'écart du groupe

Depuis le 1er août, Kylian Mbappé a officiellement décidé de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire à son contrat qui court jusqu'en 2024. Le numéro 7 parisien s'entraine toujours à Poissy avec le groupe de joueurs mis sur la liste des transferts par le PSG. Le club de la capitale souhaite se séparer de la superstar française afin de récupérer une indemnité de transfert auquel il n'aura pas le droit l'été prochain.