Transferts : Dembélé signe au PSG et se fait dézinguer !

Ousmane Dembéké se rapproche plus que jamais du PSG, et l’attaquant français a même acté son départ auprès du FC Barcelone. Un renfort qui devrait donc permettre d’assurer la succession d’un Kylian Mbappé sur le départ, et pourtant, certains observateurs se montrent déjà sceptiques sur l’arrivée de Dembélé au PSG.

Ousmane Dembélé a tranché, et il portera finalement les couleurs du PSG cette saison ! Xavi a confirmé ces dernières heures dans la presse espagnole que l’attaquant français lui avait signifié son départ du FC Barcelone, et l’ancien Rennais va donc débarquer au Parc des Princes dans les prochains jours, où il devrait remplacer numériquement Kylian Mbappé. Et ce choix ne fait pas vraiment l’unanimité chez les observateurs en France…

« Pas du tout un bon choix pour le PSG »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport , le journaliste Thibaud Leplat a affiché un point de vue radical sur ce recrutement pour le PSG : « Ousmane Dembelé n'est pas du tout un bon choix pour le PSG. Ni pour lui, ni pour le club, parce que ce n'est absolument pas le même cadre qu'au Barça, qui lui a permis de vivoter un peu et de malgré tout faire des demi saisons plus que bonnes. Je pense qu’il devrait rester à Barcelone. À choisir, je préfère Barcola parce que c’est plus fiable », explique-t-il.

« Pas un joueur fiable »