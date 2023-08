Transfert à 50M€ au PSG, l'entraîneur est passé à l'action

Alexis Brunet

Depuis qu'il a débarqué au PSG, Luis Enrique a plutôt été gâté par Luis Campos. Le conseiller football parisien a offert de nombreux nouveaux joueurs à l'Espagnol, et cela n'est pas près de s'arrêter. Outre Ousmane Dembélé qui arrive à Paris, l'ancien coach du FC Barcelone aimerait qu'on lui offre Bradley Barcola. D'ailleurs, Luis Enrique aurait déjà parlé au Lyonnais, et un prix de 50M€ aurait été évoqué lors des négociations.

Pour le moment, seuls Marco Asensio, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos sont venus renforcer l'attaque du PSG. C'est trop peu, et surtout pas assez qualitatif pour un club qui souhaite gagner la Ligue des Champions. Paris l'a bien compris, et de gros joueurs vont arriver dans les prochains jours chez les champions de France.

Dembélé sera probablement le prochain

Comme Gonçalo Ramos, il ne fait plus de doutes qu'Ousmane Dembélé aussi sera Parisien. Le joueur serait d'accord avec le PSG, mais c'est le FC Barcelone qui ralentit le deal pour le moment. L'opération devrait quand même se faire, et le champion de France va réaliser un beau coup, puisque l'ailier ne coûtera que 50M€ aux dirigeants parisiens. Il ne sera pas le dernier renfort offensif du club de la capitale, car Luis Campos négocie en ce moment même avec d'autres éléments.

Luis Enrique a parlé avec Barcola