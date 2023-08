Le PSG fonce sur un transfert surprise

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain est loin d'être terminé et une piste inattendue vient de sortir. Après avoir énormément recruté au milieu de terrain, le PSG continue à rajouter des joueurs dans ce secteur puisque l'international portugais Matheus Nuñez ferait partie des plans de Luis Campos. Et surprise, son agent est Jorge Mendes.

Le mercato parisien continue et une nouvelle piste vient d'apparaître. Après avoir recruté Lee Kang-in, Manuel Ugarte et Cher Ndour, le PSG aimerait faire venir un autre milieu de terrain. Et le profil peut surprendre même si ce transfert serait en bonne voie.

Campos veut Nuñez

Le PSG continue de s'activer sur le mercato. D'après les informations de Sports Zone , la bonne relation entre Luis Campos et Jorge Mendes continue de servir au PSG puisque Matheus Nuñez serait les tablettes parisiennes...

Nasser al-Khelaïfi et Luis Enrique vont devoir trancher