Transfert à 30M€ au PSG, la guerre est déclarée

Alexis Brunet

Le PSG est en passe de se renforcer considérablement en attaque. Gonçalo Ramos serait tout proche de s'engager officiellement avec le club de la capitale, tout comme Ousmane Dembélé. Après cela, il est possible que Paris tente encore quelques coups. Il se pourrait bien que le champion de France tente sa chance pour Elye Wahi. Mais la concurrence est rude, puisque l'AS Monaco piste aussi le jeune Français.

Face à l'incertitude du dossier Kylian Mbappé après le départ de Lionel Messi, le PSG a besoin de recruter du lourd en attaque, et ce, afin de croire à un possible titre en Ligue des Champions la saison prochaine. L'un des grands dossiers de l'été parisien était la quête d'un buteur. Luis Campos tente depuis plusieurs semaines de trouver la perle rare. Et il se pourrait bien qu'il l'ait enfin trouvé, car Gonçalo Ramos serait en passe de s'engager officiellement avec Paris. Le club de la capitale tient donc enfin son nouveau buteur.

Dembélé arrive aussi

Pour renforcer le côté droit de son attaque, à la suite du départ de Lionel Messi, là aussi le PSG aurait trouvé chaussure à son pied. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris s'est heurté à plusieurs refus de Manchester City pour Bernardo Silva. Le champion de France a donc décidé de se focaliser sur Ousmane Dembélé. Le deal serait même bouclé, et l'ailier devrait devenir Parisien, même si le FC Barcelone tarde à envoyer les documents nécessaires.

PSG : Mbappé poussé au départ, le Real Madrid prend position https://t.co/2D0L89GwYD pic.twitter.com/dP1uSGEX0L — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Elye Wahi intéresse Monaco