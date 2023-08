PSG : C'est la douche froide pour ce pote de Dembélé

Hugo Chirossel

Si les arrivées de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé devraient être officialisées sous peu, le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato estival. En ce sens, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à un autre joueur du FC Barcelone, Ansu Fati. Ce dernier serait d’ailleurs ouvert à un départ dès cet été, mais aucune discussion n’aurait pour le moment été entamée.

Au-delà du changement d’entraîneur et de l’arrivée de Luis Enrique, l’effectif parisien a déjà connu plusieurs changements lors de cette période de mercato estival, notamment dans le secteur offensif. Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat et a décidé de s’engager avec l’Inter Miami, en MLS, tandis que le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas encore livré son verdict. Du côté des arrivées en attaque, Marco Asensio et Kang-in Lee devraient bientôt être suivis de deux nouveaux joueurs.

Ramos et Dembélé attendus au PSG

À commencer par Gonçalo Ramos. La signature de l’international portugais (7 sélections) est officielle. Une opération qui devrait coûter environ 80M€ au PSG, 65M€ plus 15M€ de bonus. L’attaquant de 22 ans arrive dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance du Benfica Lisbonne. Dans la foulée, un deuxième joueur devrait lui aussi s’engager avec le PSG, Ousmane Dembélé. Un dossier d’ores et déjà bouclé, mais qui a pris du retard, la faute à son club, le FC Barcelone.

Pas de discussion avec le FC Barcelone pour Fati