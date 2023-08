Neymar, Dembélé… Toutes les infos mercato du 9 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Xavi laisse la porte ouverte pour Neymar

Annoncé avec insistance sur le départ au PSG, Neymar envisagerait de retourner au FC Barcelone. Et en conférence de presse mardi soir, Xavi a ouvert la porte au Brésilien : « Neymar? Je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra », a lancé l'entraîneur du FC Barcelone.



PSG : Al-Hilal fonce sur Neymar et concurrence Barcelone

Le FC Barcelone n'est pas seul sur Neymar ! À en croire les révélations de L'EQUIPE , le club saoudien d'Al-Hilal serait en train d'accélérer et aurait contacté l'entourage de l'attaquant brésilien du PSG pour tenter de rafler la mise. D'ailleurs, le média brésilien UOL Esporte confirme que cette option saoudienne prend de plus en plus de poids pour Neymar.



Barcelone confirme pour Ousmane Dembélé au PSG !

Dans des propos rapportés par AS , le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, a confirmé la signature imminente d'Ousmane Dembélé au PSG : « Dembélé n'est plus dans la dynamique du Barça, il est à Paris, ils doivent encore signer certains documents », indique le dirigeant catalan. Pour rappel, le PSG va débourser 50M€ dans l'opération.



PSG : De Jong regrette déjà Dembélé

Interrogé en zone mixte mardi soir sur le départ de Dembélé en direction du PSG, Frenkie De Jong a livré son ressenti : « Nous allons perdre un joueur de grande qualité. Il possède des compétences uniques en un contre un, avec des dribbles et des passes décisives de qualité », indique le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone.



L’OM devra lâcher 6M€ pour Isidor