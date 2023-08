PSG : Un énorme transfert est annoncé, c’est imminent !

Alexis Brunet

Le PSG a récemment annoncé le recrutement de Gonçalo Ramos. Le Portugais viendra occuper le poste de buteur dans le 4-3-3 de Luis Enrique. Pour le côté droit de l'attaque du club de la capitale, c'est Ousmane Dembélé qui a été choisi. Le Français n'est pas encore officiellement parisien, mais un dirigeant du FC Barcelone a vendu la mèche, c'est imminent.

Le PSG voulait absolument renforcer son attaque cet été. Le premier besoin était de trouver un buteur de classe mondiale. Après avoir longtemps cherché à faire venir Harry Kane ou bien Victor Osimhen, Paris a finalement décidé de miser sur Gonçalo Ramos. Le Portugais sort d'une très grande saison avec le Benfica Lisbonne, et il a rejoint les champions de France sous la forme d'un prêt d'une saison, avec une option d'achat quasiment obligatoire. Le transfert devrait coûter 65M€ plus 15M€ de bonus au PSG dans un an.

Dembélé bientôt officiellement au PSG

Le deuxième besoin du PSG était de trouver un joueur capable d'occuper le côté droit de son attaque. C'est Ousmane Dembélé qui a été choisi par Paris. Le Français était pour le moment bloqué par son club le FC Barcelone, mais son transfert serait maintenant imminent selon Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, d'après des propos rapportés par AS . « Dembélé n'est plus dans la dynamique du Barça, il est à Paris, ils doivent encore signer certains documents », a-t-il lancé après la victoire des Catalans lors du Trophée Gamper. Xavi a aussi vendu la mèche auprès de Gerard Romero : « Après le départ de Dembélé, nous devrons nous renforcer. Je l'ai déjà dit. » L'officialisation ne devrait pas tarder.

C'est chaud au PSG, nouvelle offre imminente https://t.co/ex3fEG6Z3Z pic.twitter.com/vz8GHvbaZO — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Le PSG veut encore recruter

Après l'officialisation d'Ousmane Dembélé, le PSG voudrait encore recruter. Les noms de Randal Kolo Muani ou bien Bradley Barcola ont été régulièrement cités. Selon la presse espagnole, un autre joueur du FC Barcelone, Ansu Fati, serait également dans le viseur parisien.