Neymar : Le PSG est en guerre, le grand gagnant est désigné

Alexis Brunet

Lors de la fin du mercato, le PSG va devoir régler le dossier Neymar. Le Brésilien souhaiterait quitter le club de la capitale. Dans son esprit, un retour au FC Barcelone serait la solution idéale. Mais les dirigeants parisiens et ceux barcelonais ne s'apprécient pas beaucoup en ce moment, le climat est plutôt tendu entre les deux formations. Cette guerre pourrait profiter à Chelsea, qui s'intéresse aussi à l'attaquant.

Le PSG compte bien renforcer considérablement son attaque cet été. Pour le moment, Marco Asensio et Kang-in Lee ont rejoint le club de la capitale. Paris a aussi annoncé la signature de Gonçalo Ramos, lundi 7 août. Le Portugais occupera donc probablement le poste de buteur, dans l'équipe de Luis Enrique. Mais il se peut que le coach espagnol soit encore gâté dans les prochains jours. Le champion de France serait tout proche de trouver un accord avec Ousmane Dembélé. Il est possible aussi que le PSG recrute encore après le joueur du FC Barcelone. Les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola reviennent avec insistance.

Neymar a des envies d'ailleurs

Le PSG ferait bien de recruter du lourd en attaque, car il pourrait bien perdre une de ses stars offensives. Selon les informations du journal L'Équipe , Neymar voudrait quitter le club de la capitale. Le Brésilien serait très tenté par un retour au FC Barcelone. Cela ne plaît pas trop à Paris qui entretient une sorte de guerre avec le Barça depuis plusieurs années. Le transfert imminent d'Ousmane Dembélé chez les champions de France n'a bien sûr pas amélioré les relations entre les deux formations. Le PSG ne verrait donc pas d'un bon œil le départ de son attaquant chez les Blaugrana , d'autant plus que le FC Barcelone est un concurrent au titre en Ligue des Champions.

PSG : Neymar prépare un sacrifice pour son transfert https://t.co/NSyK8oM3ux pic.twitter.com/wINdsCcj9m — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Chelsea pourrait en profiter