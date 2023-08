Une star arrive au PSG, il vend la mèche en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent devant la presse en marge du Trophée Gamper au stade Montjuic qui oppose le FC Barcelone à Tottenham, Rafa Yuste, vice-président du club blaugrana, s'est prononcé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, dont le transfert au PSG semble imminent. Et le dirigeant catalan confirme d'ailleurs la tendance.

Ce mardi soir à Barcelone, Ousmane Dembélé est un absent omniprésent. En effet, alors que le FC Barcelone affronte Tottenham pour le Trophée Gamper au stade Montjuic, l'international français manque à l'appel. La raison est bien connue, puisque l'ancien Rennais négocie son transfert au PSG. Les deux parties ont un accord pour un contrat de 5 ans depuis plusieurs jours, mais le Barça fait traîner les discussions. Cependant, cela ne devrait pas remettre en cause l'opération comme le confirme Rafa Yuste.

Le Barça annonce une issue imminente pour Dembélé

Présent devant les médias, le vice-président du FC Barcelone a ainsi confirmé qu'un accord était proche avec le PSG. « Dembélé n'est pas avec nous. Nous sommes toujours en négociation avec le PSG pour Dembélé et nous espérons parvenir à un accord rapidement pour le bien de toutes les parties », assure Rafa Yuste. Un transfert qui devrait permettre au FC Barcelone d'enregistrer ses recrues. En tout cas, Rafa Yuste rassure les fans du club blaugrana.

«Nous aurons bientôt de très bonnes nouvelles»