PSG : Neymar s’est décidé, il fait un choix fort pour son avenir

Le PSG veut encore boucler plusieurs arrivées avant la fin du mercato. Le club de la capitale pourrait aussi concrétiser certains départs, et parmi eux celui de Neymar. Le Brésilien souhaiterait quitter Paris, mais il a posé des conditions. Il voudrait rester au sein d'un grand club européen, et dans la mesure du possible, le FC Barcelone.

Après Lionel Messi, le PSG pourrait perdre un autre membre de la MNM. Ce n'est pas Kylian Mbappé dont l'avenir reste très flou, mais bien Neymar. Selon L'Équipe , le Brésilien aurait informé son président, Nasser Al-Khelaïfi qu'il voulait quitter Paris. Il reste un peu moins d'un mois de mercato pour trouver une solution à ce dossier.

Neymar veut un top club européen

Si Neymar veut quitter le PSG, il a aussi ses préférences. Selon L'Équipe encore, le Brésilien voudrait quitter Paris pour un grand club européen. Il rêverait d'un retour au FC Barcelone dans l'idéal, mais cela paraît compliqué, par rapport aux difficultés financières des Blaugrana.

Le PSG n'a pas beaucoup de profils comme Neymar

Le départ de Neymar pourrait être une très grosse perte pour le PSG. Le club de la capitale n'a pas beaucoup de profils de la qualité du Brésilien, et sa prestation lors du dernier match amical de Paris l'a encore prouvé. À moins que le champion de France pense à réaliser une grosse arrivée avant la fin du mercato.