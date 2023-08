Mercato : Le PSG reçoit une nouvelle réponse pour Mbappé

Thomas Bourseau

Certes, le Real Madrid semble être une évidence en cas de départ de Kylian Mbappé du PSG, mais le football anglais lui ferait également les yeux doux. Néanmoins, pour ce qui est de Chelsea, ce serait déjà terminé.

Kylian Mbappé n’est pas prêt de voir le bout du nouvel acte de son feuilleton. En effet, bien que le PSG lui mette la pression pour qu’il prolonge son contrat tout en le menaçant d’être vendu cet été ou bien de passer la saison à venir sur le banc, Mbappé resterait de marbre et entendrait bien honorer son contrat jusqu’à son expiration, à savoir le 30 juin 2024.

Mbappé a la cote en Angleterre

Cependant, nombreux sont les clubs à rêver de s’attacher les services de Kylian Mbappé. En plus du Real Madrid qui est le grand favori de cette opération, Mbappé ferait tourner bien des têtes en Angleterre. En plus d’Arsenal et de Manchester United, Chelsea en pincerait également pour Mbappé selon divers médias britanniques. Néanmoins, le verdict est tombé.

Après Neymar, Chelsea referme aussi le dossier Mbappé