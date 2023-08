Le PSG a reçu une aide inattendue pour boucler un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement annoncé par le PSG lundi soir, Gonçalo Ramos est le nouveau numéro 9 du club de la capitale. L'attaquant portugais débarque en provenance de Benfica, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat quasiment obligatoire. Et ses compatriotes présents au sein de l'effectif parisien l'ont grandement aidés à faire son choix.

En quête de renforts offensifs, le PSG devrait prochainement recruter Ousmane Dembélé. En attendant, c'est Gonçalo Ramos qui s'est officiellement engagé avec le club de la capitale. L'attaquant portugais est prêté par Benfica avec une option d'achat quasiment obligatoire estimée à 65M€ + 25M€ de bonus. Et le nouveau numéro 9 du PSG reconnaît que la présence de plusieurs joueurs portugais, ou lusophones, au sein de l'effectif parisien a grandement joué dans son choix.

Le Portugais du PSG ont convaincu Gonçalo Ramos

« Je rejoins plusieurs joueurs que je connais Nuno, Vitinha, Danilo, Renato ? Je pense que leur présence ici a joué un rôle important. J'ai vu combien ils estimaient le club, ça veut dire qu'ils se sentent bien ici. Et il est important pour moi dans cette étape de ma carrière d'avoir des compatriotes qui pourront m'aider à m'intégrer. Il y a aussi les Brésiliens, donc forcément, ça va m'aider », assure-t-il dans une interview accordée au médias du PSG avant d'en rajouter une couche..

«J'aime ressentir la pression»