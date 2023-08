Mercato : Éjecté par le PSG, il prend un stop

Thomas Bourseau

Sergio Ramos ne semble plus avoir la cote en Europe. A commencer par son club formateur. Après avoir quitté le PSG libre de tout contrat cet été, Ramos s’est publiquement fait recaler par le directeur sportif du FC Séville.

Sergio Ramos s’était montré prêt à rallonger son aventure au PSG à l’occasion d’une entrevue accordée à Ludovic Giuly en 2022 pour Prime Video . Finalement, et malgré une deuxième saison aboutie à Paris, l’icône du Real Madrid n’a pas signé une prolongation au Paris Saint-Germain. Résultat, Ramos est depuis le 1er juillet dernier officiellement agent libre bien que le service communication du PSG avait fait part de la fin de leur collaboration dès la fin du championnat début juin.

La MLS, l’Arabie saoudite ou Séville pour Sergio Ramos ?

Depuis, Sergio Ramos est annoncé aux quatre coins du globe. Avec l’omniprésence du football saoudien sur le marché des transferts, Ramos a bien évidemment été lié à la Saudi Pro League, mais aucune avancée n’est à signaler à ce jour. Même son de cloche pour la Major League Soccer et une éventuelle venue à l’Inter Miami avec son ancien coéquipier Lionel Messi. Pour autant, il semble une nouvelle fois qu’aucun accord ne soit en passe d’être convenu. Et quand est-il d’un retour aux sources, là où tout a commencé pour lui ? Formé au FC Séville, Sergio Ramos a été annoncé du côté du club andalou.

Le directeur sportif du FC Séville l’annonce : « aucune chance » pour Sergio Ramos