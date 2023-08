PSG : Une légende du Real Madrid balance cash sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé au départ par le PSG, Kylian Mbappé espèrerait rejoindre le Real Madrid d'ici la fin du mercato estival. Mais le joueur français ne doit pas s'attendre à un accueil chaleureux en Espagne. Certains supporters n'ont pas digéré sa volte-face l'année dernière. Mais critiquée, la star tricolore peut compter sur Jorge Valdano, ancienne star du Real Madrid.

Le PSG a changé d'attitude. Contrairement aux années précédentes, le club parisien espère une offensive du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, la direction ne serait pas fermée à un départ de sa star et pourrait récupérer une jolie somme grâce à cette vente. Pour l'heure, le Real Madrid se contente d'observer, mais la situation pourrait évoluer d'ici la fin du mercato estival. Mais en cas d'arrivée en Espagne, Mbappé pourrait subir les foudres des supporters merengue s elon le journaliste Jordi Marta.

« J'en ai marre de ce type, mais... »

« Ce qui s'est passé cet été avec Mbappé va au-delà de ce qui s'est passé il y a deux saisons. C'est fou, tout le monde se pose des questions sur lui. Mais j'ai aussi rencontré des supporters du Real Madrid qui m'ont dit : "J'en ai marre de ce type, mais l'équipe a besoin de lui". Je pense que c'est l'opinion la plus répandue. Le pourcentage le plus élevé veut que Mbappé vienne » a-t-il lâché sur la Cadena Ser. Une colère, qui trouve sa source dans la décision de Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option en mai 2022.

« Je vais le chercher à l'aéroport »