Mbappé : Le scénario catastrophe se confirme au PSG

C'est le gros feuilleton de l'été. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé entend honorer son engagement jusqu'au bout, sans prolonger pour autant. De ce fait, le PSG pousse pour le voir partir cet pour éviter un départ libre. Toutefois, le scénario catastrophe serait en train de se confirmer peu à peu dans ce dossier, le Real Madrid n'ayant pas prévu de bouger.

La guerre continue entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis que le champion du monde a fait savoir à son club qu’il ne comptait pas prolonger, la direction parisienne fait tout son possible pour le pousser vers la sortie. Nasser Al-Khelaïfi a été très clair : la star de 24 ans ne partira pas libre. Seul problème, Kylian Mbappé a l’intention d’honorer son contrat avec le PSG jusqu’au bout.

Mbappé veut rester au PSG

L’international français est dans son bon droit, mais le club de la capitale fait le forcing pour qu’il accepte un transfert cet été. Le PSG n’a pas hésité à le placer dans le loft avec les autres indésirables et à le priver de tournée de pré-saison en Asie. Mais pour le moment, rien n’aurait fonctionné. Kylian Mbappé souhaite toujours rester. Si les champions de France veulent éviter un départ libre à tout prix, le scénario catastrophe est en train de se confirmer peu à peu.

Le Real Madrid ne va pas bouger