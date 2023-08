PSG : Nouveau point de chute improbable pour le transfert de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé vit un nouvel été mouvementé comme il en est habitué. Invité à prendre la porte en raison de son refus de renouveler son contrat au PSG, le Français fait tourner bien des têtes dont celles des hauts décideurs de la Major League Soccer.

Lionel Messi a plié bagage dès lors que la saison dernière toucha à sa fin. En effet, début juin, le septuple Ballon d’or annonçait sa décision de rejoindre en tant qu’agent libre l’Inter Miami en provenance du PSG. Grâce à une opération légendaire facilitée par Apple et Adidas pour que Messi débarque dans l’élite du football nord-américain, l’Inter Miami de David Beckham est parvenu à ses fins.

Après Messi, la Major League Soccer veut refaire le coup avec Mbappé

Et maintenant, cela pourrait être au tour de Kylian Mbappé. Poussé vers la sortie par la direction du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat, Mbappé semble être sujet à un intérêt de la Major League Soccer qui aurait entamé ses démarches afin de convaincre Kylian Mbappé, comme Lionel Messi avant lui, de succomber au rêve américain selon The Daily Record.

Mercato - PSG : La surprenante punchline de Mourinho sur Mbappé https://t.co/LpAkLgSwMV pic.twitter.com/ZUahUK1lFx — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

La MLS mise à court et sur le long terme sur Mbappé !