Tensions au PSG avec le feuilleton Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton qui anime l'été parisien n'est pas le mercato avec les nombreuses arrivées, passées à huit suite à l'officialisation de l'attaquant portugais Gonçalo Ramos mais bel et bien le cas Mbappé. Écarté du groupe parti en tournée au Japon et en Corée du Sud, Mbappé s'entraîne depuis bientôt trois semaines à part. Et au sein du groupe parisien, cette absence a créé des tensions.

Le PSG s'active sur le mercato et a enregistré ce lundi l'arrivée en prêt avec option d'achat obligatoire de 80M€ de l'attaquant portugais du Benfica, Gonçalo Ramos. Une recrue importante, surtout vu la situation entre le PSG et Mbappé qui n'avance pas et qui créé même des tensions au sein du groupe de Luis Enrique. Et la situation risque encore de durer.

Mbappé de bonne humeur avec les lofteurs

La situation dans laquelle est plongé Kylian Mbappé ne le laisse pas de marbre, mais il ne demeure pas moins concerné par les entraînements. Il aurait même pris la parole devant le groupe des indésirables, pour demander du sérieux et de l'intensité lors des séances. D'ailleurs, le champion du monde 2018 est très sérieux durant les entraînements et l'ambiance au sein de ce groupe en marge des autres joueurs est bonne. Tout le contraire de l'autre groupe.

Trahi par Neymar et Mbappé, le PSG rêve d’un énorme coup https://t.co/G77bGT3KkA pic.twitter.com/fkUGiGk0cy — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Luis Enrique embarrassé par la situation