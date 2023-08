PSG : C’est terminé, il balance le verdict pour le transfert de Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, Neymar aurait fait savoir au PSG qu'il souhaitait quitter la capitale cet été. Encore marqué par l'épisode des supporters, qui ont débarqué devant chez lui, l'international brésilien voudrait faire son grand retour au FC Barcelone. Mais comme annoncé par plusieurs journalistes espagnoles, la formation blaugrana n'est pas en capacité de le rapatrier.

Après Lionel Messi et, certainement, Kylian Mbappé, une autre pointure s'apprêterait à quitter le PSG. Comme annoncé par L'Equipe , Neymar a annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait tourner la page parisienne cet été. Selon le quotidien, l'international brésilien serait dégoûté par le comportement de certains supporters et voudrait faire son grand retour au FC Barcelone. Proche de Neymar, l'agent Pini Zahavi aurait proposé ses services à Joan Laporta. Mais selon Jordi Marti, le Barça n'a pas les moyens de le recruter.

« C'est inabordable pour le Barça »

« Neymar gagne 40 millions de dollars bruts. Mais dans ce type de contrat, il y a généralement des sponsors d'origine qatarie qui contribuent à augmenter ce chiffre. Donc, 10 millions supplémentaires ne peuvent pas être exclus à ce chiffre. En d'autres termes, c'est inabordable pour Le Barça. Mais le problème principal n'est pas seulement financier. Xavi le sait et ne le veut pas. Il sait que cela pourrait être quelque chose de nocif dans le vestiaire. Et puis il y a une question de dignité : il est parti il ​​y a six ans, en mentant et avec un procès intenté » a confié le journaliste espagnol.

