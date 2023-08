Le boss du PSG prêt à faire capoter le transfert d’une star ?

Axel Cornic

Après des années passées au Paris Saint-Germain, avec de nombreux trophées glanés, Marco Verratti pourrait être poussé vers la sortie. C’est en tout cas la tendance évoquée depuis le début du mercato, avec l’Arabie Saoudite qui pourrait bien profiter de la situation pour s’attacher les services d’une nouvelle star du football européen.

Ce mercato pourrait être un véritable tournant pour le PSG, dont le visage a des grandes chances de changer. Avec le départ de Lionel Messi et ceux possibles de Neymar ou Kylian Mbappé, c’est une toute nouvelle attaque qui pourrait voir le jour suite aux arrivées de Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Lee Kang-in et celle annoncé d’Ousmane Dembélé.

L’Arabie Saoudite tente Verratti

Ce vent du changement souffle également au milieu de terrain, puisque c’est l’une des grandes figures du projet QSI qui est fragilisée. Il s’agit de Marco Verratti, qui est arrivé au PSG il y a plus de dix ans et a grandi avec le club, devenant l’une des références mondiales à son poste. Plusieurs médias français comme étrangers évoquent en effet un fort intérêt de l’Arabie Saoudite, avec Al Hilal qui aurait formulé une offre de 45M€. Trop peu pour le moment, puisque le PSG réclamerait au moins 80M€ selon La Gazzetta dello Sport .

Al-Khelaïfi pas très chaud de le lâcher

Le quotidien italien nous apprend toutefois qu’au sein du PSG tout le monde ne serait pas favorable à un départ de Marco Verratti au cours de ce mercato. Cela serait notamment le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui considérerait l’international italien comme son fils et qui rechignerait donc à le laisser filer. En plus du président du PSG, on peut compter Luis Enrique, qui appréciait Verratti déjà à l’époque où il dirigeait le FC Barcelone et qui voudrait donc le garder dans son effet à Paris.