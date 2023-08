Une star arrive au PSG, c'est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos, prêté par Benfica avec une option d'achat quasiment obligatoire, le PSG compte bien poursuivre sur sa lancée. C'est désormais Ousmane Dembélé qui devrait débarquer dans les prochaines heures. Sa visite médicale serait même déjà programmée.

Le chantier du secteur offensif se poursuit au PSG. En marge du feuilleton Mbappé et des rumeurs de départs de Neymar, Luis Enrique s'arme de patience dans l'espoir de voir débarquer de nouveaux attaquants. Un premier est déjà arrivé puisque Gonçalo Ramos a été prêté avec une option d'achat quasiment obligatoire par Benfica. Mais c'est loin d'être terminé.

Le Barça confirme pour Dembélé

Et pour cause, mardi soir, le FC Barcelone a vendu la mèche concernant le transfert d'Ousmane Dembélé. Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, l'ailier français va bel et bien signer à Paris. « Dembélé n'est plus dans la dynamique du Barça, il est à Paris, ils doivent encore signer certains documents », a ainsi lancé Mateu Alemany, le directeur du football du Barça après la victoire contre Tottenham lors du Trophée Gamper (4-2).

Visite médicale imminente ?

Par conséquent, Ousmane Dembélé est plus proche que jamais du PSG. A tel point que selon les informations d'Abdellah Boulma la visite médicale préalable à la signature de son contrat est prévue jeudi ou vendredi matin au plus tard. L'officialisation est donc désormais imminente.