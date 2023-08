PSG : Barcelone se lâche sur le transfert de Dembélé

Pierrick Levallet

Cherchant du renfort en attaque, le PSG a mis la main sur Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a bénéficié d'une clause fixant le prix du joueur de 26 ans à 50M€. Il ne s'agirait plus que d'une question de temps avant que la formation parisienne n'officialise son arrivée. Au FC Barcelone, on serait déçu de son départ.

S’il n’a pas encore été officiellement annoncé par le PSG, Ousmane Dembélé devrait bien être un joueur parisien cette saison. Le club de la capitale a profité d’une clause fixant son prix à 50M€ pour l’arracher au FC Barcelone. Le club catalan a d’ailleurs tout fait pour retarder le départ de l’international français.

Dembélé arrive au PSG

Un certain malaise s’était notamment installé entre le joueur de 26 ans et le Barça concernant la répartition des 50M€ versés par le PSG, une partie devant revenir à Ousmane Dembélé. Désormais, tout serait réglé. Et dans le vestiaire du FC Barcelone, on avoue avoir été déçu par le départ du champion du monde.

«On a été très déçus de son départ»