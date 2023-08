Transferts : Neymar fait une demande, le PSG refuse

Hugo Chirossel

Non retenu pour affronter Lorient samedi soir, Neymar semble se rapprocher de plus en plus d’un départ du PSG. Ces dernières heures, le Brésilien est annoncé avec insistance du côté d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Mais sa volonté première aurait été de retourner au FC Barcelone. Pour cela, il aurait demandé au club de la capitale de résilier son contrat.

Neymar vit peut-être ses dernières heures en tant que joueur du PSG. Le Brésilien âgé de 31 ans n’a jamais semblé aussi proche de quitter le club de la capitale, qu’il a rejoint il y a maintenant six ans en provenance du FC Barcelone. Comme plusieurs joueurs avant lui, il pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Neymar se rapproche d’Al-Hilal

En effet, Al-Hilal souhaite s’attacher ses services et d’après les informations de L’Équipe , Neymar aurait donné son accord afin de s’engager avec le club saoudien. Ce dernier lui proposerait un contrat de deux ans avec des émoluments estimés à 160M€. Mais dans un premier temps, il aurait souhaité retourner au FC Barcelone.

Neymar voulait résilier son contrat avec le PSG