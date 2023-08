Mbappé - PSG : Surprise, il n'était pas d'accord avec le Qatar

Hugo Chirossel

Alors qu’il est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe de l’équipe première du PSG. Une décision du Qatar, qui ne souhaite pas que l’international français parte librement. S’il a été réintégré ce dimanche, dans un premier temps, Luis Campos n’aurait pas été en faveur de cette mise à l’écart.

Après des semaines de tension, place à l’apaisement. En décidant de ne pas activer l’option qui aurait prolongé sous contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres du PSG et de son propriétaire, le Qatar. Pour les dirigeants du club de la capitale, il est impensable de voir le capitaine de l’équipe de France s’en aller librement à l’issue de la saison prochaine. En conséquence, le Paris Saint-Germain a pris une décision que l’on pensait encore impossible il y a quelques semaines.

Mbappé réintégré au groupe

En effet, le club de la capitale a décidé d'écarter Kylian Mbappé. Ce dernier n’a pas pris part à la tournée estivale du PSG en Asie et s’entraînait, jusqu’à ce dimanche, avec les autres joueurs du loft parisien. Une mise à l’écart qui est désormais arrivée à son terme, comme l’a annoncé le Paris Saint-Germain via un communiqué : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin . »

Campos ne voulait pas d’une mise à l’écart de Mbappé