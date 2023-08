Mbappé a fait une promesse au PSG

Amadou Diawara

Après une guerre de plusieurs semaines avec sa direction, Kylian Mbappé est enfin de retour dans le premier groupe d'entrainement du PSG. Pour sortir du loft, le numéro 7 parisien se serait engagé à ne pas partir librement et gratuitement du club. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé et le PSG auraient un accord de principe pour prolonger.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé avait la possibilité d'activer une option pour prolonger d'une année avec le PSG. Toutefois, comme il l'a annoncé à sa direction par le biais d'une lettre, le numéro 7 parisien n'a pas levé cette clause. Comme il l'a laissé clairement entendre, Kylian Mbappé comptait quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de son bail dans un an.

Mbappé a promis de ne pas partir gratuitement

Fermant totalement la porte à l'idée de perdre Kylian Mbappé pour 0€, le PSG a fait tout son possible pour éviter ce scénario. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a placé sa superstar de 24 ans sur le marché, en espérant boucler sa vente lors de ce mercato estival. Et pour pousser Kylian Mbappé à accepter un départ, le président du PSG l'a mis à l'écart du groupe de Luis Enrique. Une stratégie qui a porté ses fruits à la longue, puisque le capitaine de l'équipe de France ne compte plus quitter le club parisien gratuitement.

Un accord de principe entre Mbappé et le PSG ?