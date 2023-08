«Les couteaux et les fusils à la main»… Le PSG et Mbappé étaient prêts pour la guerre

Thibault Morlain

Ce dimanche, Kylian Mbappé a donc quitté le loft du PSG pour réintégrer le groupe de Luis Enrique à l’entraînement. Ça semble donc aller mieux entre les deux parties, ce qui n’était visiblement pas le cas il y a encore quelques jours. Ayant quelques informations sur les coulisses de ce dossier Mbappé, Daniel Riolo assure que la guerre était proche.

Et si Kylian Mbappé restait finalement au PSG cette saison ? Selon les derniers échos, on pourrait bien prendre le chemin. En effet, entre Mbappé et la direction parisienne, les tensions se seraient dernièrement calmées. A tel point que ce dimanche, le numéro 7 de Luis Enrique a quitté le groupe des lofteurs à l’entraînement pour revenir dans le groupe principal.

« On était prêt des deux côtés à une guerre sans fin »

Ça s’apaise donc entre le PSG et Kylian Mbappé. Mais voilà qu’il y a quelques jours, Daniel Riolo avait des informations bien différentes sur ce feuilleton. Au micro de RMC ce dimanche, il a révélé : « Encore en milieu de semaine, ce que moi je savais, c’est que la situation était extrêmement tendue. On était prêt des deux côtés à une guerre sans fin, jusqu’en septembre, avec des règlements de compte dans des conférences de presse où des choses auraient été balancées qui n’ont pas été dites depuis longtemps ».

« C’était limite on avait les couteaux et les fusils à la main »