Le mercato du PSG s’emballe, accord imminent

Axel Cornic

Si tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé et son retour à l’entrainement ce dimanche, le Paris Saint-Germain travaille sur plusieurs départs en ce moment. Il y a évidemment Neymar et Marco Verratti, mais également Renato Sanches et Leandro Paredes, qui seraient tout proches de rejoindre l’AS Roma de José Mourinho.

Après avoir officialisé l'énième recrue estivale avec Ousmane Dembélé, le PSG semble vouloir se concentrer sur les départs, un sujet qui n’a jamais été son fort depuis l’arrivée de QSI. Ainsi, L’Equipe annonce un possible départ de Neymar, qui aurait finalement ouvert la porte à l’Arabie Saoudite.

Mbappé - PSG : La presse italienne fait une révélation inattendue https://t.co/EW7ODSIoJu pic.twitter.com/aLlX1Y6a9w — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Paredes prêté à la Roma

D’autres devraient suivre, avec Marco Verratti qui est également poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines. Mais les prochaines heures s’annoncent surtout bouillantes pour Leandro Paredes, qui devrait retrouver la Serie A et son ancien club de l’AS Roma. D’après les informations de Il Corriere dello Sport il aurait officiellement refusé l’offre de Galatasaray et le PSG serait sur le point de régler les derniers détails pour un prêt avec une option d’achat. Du côté de Sports Zone on va même plus loin, annonçant déjà un accord total.

C’est un transfert sec pour Renato Sanches