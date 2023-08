Mercato : Après Neymar et Verratti, le PSG prépare une révolution

Baptiste Berkowicz

Le PSG voit son mercato estival s'emballer. Les départs imminents de Neymar et Marco Verratti en Arabie saoudite marquent une vraie volonté des dirigeants parisiens de ne plus retenir un joueur contre son gré. Une révolution qui pourrait ne faire que commencer et toucher d'autres joueurs majeurs de l'effectif parisien.

Le PSG démarre une nouvelle ère en compagnie de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens ne souhaitent plus retenir un joueur contre la volonté de celui-ci et ce peu importe son statut. Les départs plus que probables de Neymar et Verratti vont dans ce sens. Ces deux joueurs ne font plus partie des plans du club de la capitale.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar et Verratti se rapprochent d'Al-Hilal

Véritables cadres du PSG depuis de nombreuses saisons, Neymar et Marco Verratti devraient bel et bien faire leurs valises lors de ce mercato estival. D'après les informations du journaliste Saber Desfarges, le club saoudien d'Al-Hilal tente de boucler l'arrivée des deux joueurs. Le milieu de terrain italien est d'accord avec l'Arabie saoudite mais le PSG n'a pas encore trouvé de terrain d'entente malgré une dernière offre de 45M€. En ce qui concerne le Brésilien, les dirigeants parisiens se seraient mis d'accord avec leurs homologues saoudiens pour le transfert de Neymar mais le joueur n'a pas encore donné son accord définitif.

Marquinhos bientôt transféré ?