Mbappé : Le PSG tient enfin ses promesses, ça a tout changé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est entré en guerre avec sa direction parce qu'il refusait de prolonger d'une saison. Mais alors que le club de la capitale a enfin tenu ses promesses sur le mercato, le numéro 7 parisien est désormais disposé à rempiler.

Alors que son contrat se terminait le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a rempilé peu avant la fin de son engagement. Malgré un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le club rouge et bleu. Toutefois, à la fin de cet exercice 2022-2023, Kylian Mbappé a fait savoir à sa direction qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, désirant quitter le Parc des Princes librement et gratuitement dans un an.

Mbappé est prêt à prolonger avec le PSG

Refusant catégoriquement de voir Kylian Mbappé partir pour 0€, le PSG a décidé d'employer les grands moyens. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a placé sa star de 24 ans sur le marché, et pour le convaincre d'accepter un départ cet été, il l'a mis à l'écart du groupe de Luis Enrique. Mais alors que Kylian Mbappé est désormais disposé à rempiler, le président du PSG est revenu sur son choix, l'invitant à revenir s'entrainer avec l'équipe première ce dimanche.

PSG : Surprise, Mbappé a changé d'avis https://t.co/7warDFxxkg pic.twitter.com/4ixSQxYaYd — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Le nouveau projet du PSG a convaincu Mbappé